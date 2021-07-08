Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова рассказала Лайфу, как открытие египетского направления скажется на российских курортах. Она напомнила, что к этому решению российская сторона шла много лет и оно стало возможным только после того, как были сделаны необходимые выводы об уровне безопасности россиян по прилёте в аэропорты Египта.

И тем не менее, по словам собеседницы Лайфа, ситуацию на рынке это изменит в перспективе, но не в текущий сезон.

"Что значит "откажутся" (от российских курортов. — Прим. Лайфа)? Люди заплатили уже за отели, пансионаты, от санаториев вообще никто не отказывается, потому что у нас прекрасное лечение. Люди прекрасно понимают, что лечиться у нас иногда даже дешевле, чем за границей. Просто сказать: "Нет, я не буду отдыхать в отеле таком-то, я полечу в Египет" — тогда человек просто окажется без денег, потому что открытие авиасообщения с какой-то другой страной зарубежной не является поводом для аннуляции тура с возвратом средств", — пояснила Осипова.

Она напомнила, что Крым и при открытых границах принимал достаточно много туристов, а Краснодарский край и вовсе всегда был на первом месте по популярности, а уже на втором месте была Турция.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018-го регулярные рейсы в Каир были восстановлены, однако египетские курорты по-прежнему оставались закрытыми для чартеров из России. В апреле президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения в полном объёме, в том числе с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом.