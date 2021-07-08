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В Питере в Елизаветинской больнице начался пожар, пациентов эвакуируют

Предположительно, очаг возгорания может находиться в кабинете компьютерной томографии. Информации о пострадавших пока нет.

8 июля, 16:33

Скриншот видео © Соцсети

Возгорание в Елизаветинской больнице в Петербурге. Видео © Соцсети

Пожар произошёл в Елизаветинской больнице в Петербурге, в соцсетях появились кадры, снятые, предположительно, в медучреждении. На записи видно, что коридоры постепенно заволакивает дымом. По пока не подтверждённой информации, пламя разгорелось в кабинете компьютерной томографии.

Как сообщили Лайфу в ГУ МЧС РФ по Северной столице, по прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдался выход дыма с первого этажа. До прибытия экстренных служб из больницы было эвакуировано 50 человек.

"На первом этаже в подсобном помещении приёмного покоя обгорела обмотка вентиляционных труб на площади трёх квадратных метров. Ликвидация открытого горения. Идёт проверка вышележащих этажей. Работает дымосос по проветриванию помещений", — указали в ведомстве.

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Напомним, в ночь на 9 июня в реанимационном отделении рязанской больницы произошёл пожар. Как сообщал Лайф, сигнал о возгорании поступил в 03:36, в 04:19 была объявлена ликвидация. В результате погибло три человека, восемь пострадали. Организацию оказания медпомощи взял под личный контроль глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. 36 пациентов больницы были эвакуированы и размещены в соседнем корпусе. 15 июня стало известно о смерти одной из пострадавших.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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