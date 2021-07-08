В Питере в Елизаветинской больнице начался пожар, пациентов эвакуируют

Возгорание в Елизаветинской больнице в Петербурге. Видео © Соцсети

Пожар произошёл в Елизаветинской больнице в Петербурге, в соцсетях появились кадры, снятые, предположительно, в медучреждении. На записи видно, что коридоры постепенно заволакивает дымом. По пока не подтверждённой информации, пламя разгорелось в кабинете компьютерной томографии.

Как сообщили Лайфу в ГУ МЧС РФ по Северной столице, по прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдался выход дыма с первого этажа. До прибытия экстренных служб из больницы было эвакуировано 50 человек.