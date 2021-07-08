Зарема Салихова, жена владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, считает, что Андре Виллаш-Боаша и Сергея Семака точно не стоит приглашать на место главного тренера сборной России по футболу. Об этом она заявила в интервью, опубликованном в телеграм-канале Ксении Собчак.

"Сейчас главный вопрос, который интересует всю страну, кто же будет следующим тренером нашей сборной. Если остановятся на кандидатурах Андре Виллаш-Боаша или Сергея Семака, это вызовет тотальный хейт и неприятие всех, кроме болельщиков из Санкт-Петербурга. Португальца сложно назвать успешным. При нём всегда возникал раздор среди болельщиков и внутри команды. Нужно приглядеться к другим кандидатурам", — заявила Салихова.

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Место главного тренера сборной России стало вакантным в четверг после отставки Станислава Черчесова. В ближайшее время РФС начнёт поиск кандидатов на место наставника национальной команды

По информации СМИ, в список кандидатов на пост наставника сборной России входят тренер швейцарской национальной команды Владимир Петкович, Йоахим Лёв, на протяжении 15 лет возглавлявший сборную Германии, Андре Виллаш-Боаш, имеющий опыт работы в "Зените", и наставник молодёжной сборной Германии Штефан Кунц.