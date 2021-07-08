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"Это вызовет тотальный хейт": Жена Федуна рассказала, кого не следует приглашать на пост тренера сборной России

РФС в ближайшее время начнёт поиск кандидатов на вакантное место наставника национальной команды.

8 июля, 16:29
<p>Кадр видео <a href="https://www.youtube.com/watch?v=AA-I6X4-_Hs&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE:%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B0%D0%BA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Youtube / Осторожно: Собчак</a></p>

Кадр видео Youtube / Осторожно: Собчак

Зарема Салихова, жена владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, считает, что Андре Виллаш-Боаша и Сергея Семака точно не стоит приглашать на место главного тренера сборной России по футболу. Об этом она заявила в интервью, опубликованном в телеграм-канале Ксении Собчак.

"Сейчас главный вопрос, который интересует всю страну, кто же будет следующим тренером нашей сборной. Если остановятся на кандидатурах Андре Виллаш-Боаша или Сергея Семака, это вызовет тотальный хейт и неприятие всех, кроме болельщиков из Санкт-Петербурга. Португальца сложно назвать успешным. При нём всегда возникал раздор среди болельщиков и внутри команды. Нужно приглядеться к другим кандидатурам", — заявила Салихова.

Видео © Telegram / Кровавая барыня

Место главного тренера сборной России стало вакантным в четверг после отставки Станислава Черчесова. В ближайшее время РФС начнёт поиск кандидатов на место наставника национальной команды

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По информации СМИ, в список кандидатов на пост наставника сборной России входят тренер швейцарской национальной команды Владимир Петкович, Йоахим Лёв, на протяжении 15 лет возглавлявший сборную Германии, Андре Виллаш-Боаш, имеющий опыт работы в "Зените", и наставник молодёжной сборной Германии Штефан Кунц.

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При этом российские специалисты Сергей Семак, Леонид Слуцкий и Валерий Карпин, тренирующие соответственно "Зенит", "Рубин" и "Ростов", от предложения РФС отказались.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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