Бывший тренер "Зенита" рассказал, кто может заменить Черчесова в сборной России

"Они могут рассуждать с такой позиции, что сейчас сборная играет неудачно, но кто может гарантировать, что она сыграет лучше. И если произойдёт неудача, то меня в итоге могут выгнать, в итоге я останусь ещё и без клуба. Я бы на месте Дюкова пошёл на совмещение постов. Если бы кому-то из тренеров разрешили совмещать, это мог бы быть Семак. А уже после ЧМ в Катаре можно что-то решать окончательно", — заявил Раппопорт.