Бывший тренер "Зенита" рассказал, кто может заменить Черчесова в сборной России
По его мнению, вакантный пост должен занять именно отечественный специалист, а не иностранец, которые также называются в качестве возможных претендентов.
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Основным кандидатом на место Станислава Черчесова в сборной России является главный тренер "Зенита" Сергей Семак. Для этого руководству РФС стоило бы разрешить практику совмещения двух постов. Об этом телеканалу "360" заявил бывший тренер петербургского клуба Борис Раппопорт.
"Они могут рассуждать с такой позиции, что сейчас сборная играет неудачно, но кто может гарантировать, что она сыграет лучше. И если произойдёт неудача, то меня в итоге могут выгнать, в итоге я останусь ещё и без клуба. Я бы на месте Дюкова пошёл на совмещение постов. Если бы кому-то из тренеров разрешили совмещать, это мог бы быть Семак. А уже после ЧМ в Катаре можно что-то решать окончательно", — заявил Раппопорт.
По его мнению, заменить Черчесова должен именно российский специалист, а не кто-либо из иностранцев, которые также активно обсуждаются в СМИ. Несмотря на такие перестановки, сборная должна успеть подготовиться к отбору на ЧМ-2022.
От исторического достижения до полного провала: Почему мы навсегда запомним эру Черчесова в сборной России
Ранее Лайф сообщал, что Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу. Произошло это на фоне провала на Евро-2020.
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