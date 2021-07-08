Талибы на переговорах в Москве заявили, что не планируют силовой захват Афганистана

В Москву на переговоры прилетела делегация политического офиса радикального движения "Талибан"*. Об этом сообщил официальный представитель талибов Мохаммад Сохаил Шахин.

"Делегация прибыла сегодня утром в Москву. Визит продлится два дня", — передаёт РИА "Новости" его слова.

Делегация состоит всего из четырёх человек, добавил Шахин. Он отметил, что её возглавляет шейх Шахабуддин Делавар. Представители "Талибана" также заявили, что радикальное движение не стремится к захвату Афганистана военным путём. Их позиция заключается в поиске политического решения афганских вопросов, которые обсуждаются в Дохе.

"Мы ещё раз подтвердили нашу приверженность политическому решению здесь, в Москве", — указал Шахин.

Ранее представитель Таджикистана при Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) Хасан Султонов призвал союзников помочь республике справиться с вызовами, исходящими со стороны Афганистана. Он напомнил, что Таджикистан имеет самую протяжённую границу с Афганистаном. По его словам, сейчас власти принимают все необходимые меры по сдерживанию ситуации и противодействию угрозам и вызовам, исходящим из соседней страны. Напомним, что обстановка на границе Афганистана и Таджикистана накаляется на фоне вывода войск США и союзников, однако вопрос о вводе российского контингента не обсуждается.