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Талибы на переговорах в Москве заявили, что не планируют силовой захват Афганистана

Визит представителей радикального движения в столицу продлится два дня. Военно-политическая обстановка в Афганистане ухудшилась на фоне практически завершившегося вывода войск США.

8 июля, 16:05
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/MIDRussia/photos/a.265191980246917/2564299193669506/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MIDRussia</a></p>

Фото © Facebook / MIDRussia

В Москву на переговоры прилетела делегация политического офиса радикального движения "Талибан"*. Об этом сообщил официальный представитель талибов Мохаммад Сохаил Шахин.

"Делегация прибыла сегодня утром в Москву. Визит продлится два дня", — передаёт РИА "Новости" его слова.

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Делегация состоит всего из четырёх человек, добавил Шахин. Он отметил, что её возглавляет шейх Шахабуддин Делавар. Представители "Талибана" также заявили, что радикальное движение не стремится к захвату Афганистана военным путём. Их позиция заключается в поиске политического решения афганских вопросов, которые обсуждаются в Дохе.

"Мы ещё раз подтвердили нашу приверженность политическому решению здесь, в Москве", — указал Шахин.

Ранее представитель Таджикистана при Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) Хасан Султонов призвал союзников помочь республике справиться с вызовами, исходящими со стороны Афганистана. Он напомнил, что Таджикистан имеет самую протяжённую границу с Афганистаном. По его словам, сейчас власти принимают все необходимые меры по сдерживанию ситуации и противодействию угрозам и вызовам, исходящим из соседней страны. Напомним, что обстановка на границе Афганистана и Таджикистана накаляется на фоне вывода войск США и союзников, однако вопрос о вводе российского контингента не обсуждается.

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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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