Нововведения, касающиеся уроков финансовой грамотности в российских школах, обречены на провал, считает заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук Евгений Ямбург.

"Нет ничего глупее и безобразнее, чем экстенсивное развитие образования. Понимаете, проблем огромное количество: плохо с семьёй — давайте введём раздельные уроки психологии, этики, психологии семейной жизни, плохо с экологией — давайте введём раздельные уроки экологии, плохо с финансовой грамотностью — давайте введём финансовую грамотность, а ещё есть проблема раздельного сбора мусора", — сказал Ямбург в беседе с Лайфом.

По его словам, обучение финграмотности можно интегрировать в другие предметы — например, в уроки обществознания, однако остаётся вопрос, как в программу вписать новую дисциплину.

"У меня вопрос: "за счёт чего?" Русский язык сократить или математику. Голова ребёнка — это не котёл, который можно заполнять как угодно", — заявляет учитель.