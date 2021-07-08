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"Голова ребёнка — это не котёл": Заслуженный учитель России не оценил введение уроков финграмотности

Евгений Ямбург считает, что нет ничего глупее, чем экстенсивное развитие образования, и о каждой проблеме общества невозможно ввести отдельный предмет в школе.

8 июля, 15:52
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Нововведения, касающиеся уроков финансовой грамотности в российских школах, обречены на провал, считает заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук Евгений Ямбург.

"Нет ничего глупее и безобразнее, чем экстенсивное развитие образования. Понимаете, проблем огромное количество: плохо с семьёй — давайте введём раздельные уроки психологии, этики, психологии семейной жизни, плохо с экологией — давайте введём раздельные уроки экологии, плохо с финансовой грамотностью — давайте введём финансовую грамотность, а ещё есть проблема раздельного сбора мусора", — сказал Ямбург в беседе с Лайфом.

По его словам, обучение финграмотности можно интегрировать в другие предметы — например, в уроки обществознания, однако остаётся вопрос, как в программу вписать новую дисциплину.

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"У меня вопрос: "за счёт чего?" Русский язык сократить или математику. Голова ребёнка — это не котёл, который можно заполнять как угодно", — заявляет учитель.

Напомним, ранее в ЦБ сообщили о том, что российских школьников будут обучать финансовой грамотности с 1-го по 9-й класс. Это закреплено в новых государственных образовательных стандартах. Элементы финграмотности появятся в таких предметах, как математика, обществознание и география.

Авторы
Светлана Оперук

Светлана Оперук

Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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