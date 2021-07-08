Путин протестировал движение по ЦКАД за рулём Aurus
Компанию российскому президенту в пути составила хрупкая девушка, которая оказалась главным специалистом Центра организации реконструкции и управления строительством "Российских автомобильных дорог".
Путин протестировал движение по ЦКАД за рулём Aurus
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Президент России Владимир Путин лично проехал по открытому ранее участку ЦКАД за рулём Aurus. Таким образом, глава государства опробовал в деле последний, 25-километровый участок, закольцевавший дорогу. Теперь движение будет идти по всем 335 километрам её длины.
Компанию российскому президенту в пути составила хрупкая девушка, которая оказалась главным специалистом Центра организации реконструкции и управления строительством "Российских автомобильных дорог" Станиславой Кузнецовой. В целом поездкой Путин оказался доволен, правда, в конце обратил внимание, что стыки на мостах всё же чувствуются.
Напомним, что трасса, построенная по поручению главы государства, проходит в 50 километрах от МКАД, пересекает 13 федеральных дорог и разгружает дорожную сеть столицы и Подмосковья от транзитного транспорта. Её протяжённость — 336 км, из которых 260 км — платные. ЦКАД является первой в России дорогой с системой "Свободный поток", которая позволяет двигаться без остановки у рамок оплаты. Разрешённая скорость движения по ЦКАД — 110 километров в час.
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