Путин протестировал движение по ЦКАД за рулём Aurus Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин лично проехал по открытому ранее участку ЦКАД за рулём Aurus. Таким образом, глава государства опробовал в деле последний, 25-километровый участок, закольцевавший дорогу. Теперь движение будет идти по всем 335 километрам её длины.

Компанию российскому президенту в пути составила хрупкая девушка, которая оказалась главным специалистом Центра организации реконструкции и управления строительством "Российских автомобильных дорог" Станиславой Кузнецовой. В целом поездкой Путин оказался доволен, правда, в конце обратил внимание, что стыки на мостах всё же чувствуются.