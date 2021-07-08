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Основную часть скоростной трассы между Москвой и Казанью откроют в 2023 году

Причём некоторые участки автодороги будут запущены уже в следующем году, отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. А к 2024 году М-12 дойдёт до Екатеринбурга.

8 июля, 15:42
<p>Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей</p>

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Открывать движение по скоростной магистрали М-12, соединяющей Москву и Казань, планируется поэтапно со следующего года. Как рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, основная часть трассы будет запущена уже к 2023 году.

"Мы часть М-12 хотим в следующем году рядом участков открыть. К 2023 году закончить основной ход, и постараемся к сентябрю 2024 года дойти до Екатеринбурга", — сказал Хуснуллин в ходе открытия движения по финальному участку ЦКАД.

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Ранее в ходе Послания Федеральному собранию глава государства Владимир Путин дал поручение продлить до Екатеринбурга скоростную трассу М-12, соединяющую Москву и Казань. Глава государства также указал региональным властям на необходимость строительства местных дорог, которые будут связаны с магистралью.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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