Основную часть скоростной трассы между Москвой и Казанью откроют в 2023 году

Открывать движение по скоростной магистрали М-12, соединяющей Москву и Казань, планируется поэтапно со следующего года. Как рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, основная часть трассы будет запущена уже к 2023 году.

"Мы часть М-12 хотим в следующем году рядом участков открыть. К 2023 году закончить основной ход, и постараемся к сентябрю 2024 года дойти до Екатеринбурга", — сказал Хуснуллин в ходе открытия движения по финальному участку ЦКАД.