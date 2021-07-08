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ВОЗ начала отслеживать "российский" штамм ковида

Специалисты организации наблюдают и за мутациями, выявленными в Великобритании, США, Колумбии, Бразилии, Индонезии и на Филиппинах.

8 июля, 15:56
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Всемирная организация здравоохранения включила выявленный в России в январе 2021 года вариант коронавируса AT.1 в список для дальнейшего мониторинга. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Согласно приведённым сведениям, за этим штаммом ВОЗ внимательно следит с 9 июня. Среди других мутаций, за которыми наблюдают специалисты организации, числятся выявленные ранее в Штатах, Бразилии, Индонезии, Колумбии, Великобритании и на Филиппинах.

Напомним, в январе стало известно, что учёные обнаружили 18 новых мутаций коронавируса в организме 47-летней россиянки. Выяснилось, что одна из них полностью совпадает с той, которая есть в британском штамме вируса, а две идентичны тем, что были найдены у норок в Дании. Врач-вирусолог Владислав Жемчугов рассказал Лайфу, как у женщины развилось столько мутаций.

Российские учёные выделили образец британского коронавируса-мутанта

Российские учёные выделили образец британского коронавируса-мутанта

Как уже писал Лайф, в июне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о российских мутациях ковида. Новые штаммы присутствуют в разных городах страны, в том числе и в Москве, указал специалист.

Российские учёные создали "эталонный" штамм коронавируса

Российские учёные создали "эталонный" штамм коронавируса

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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