ВОЗ начала отслеживать "российский" штамм ковида

Всемирная организация здравоохранения включила выявленный в России в январе 2021 года вариант коронавируса AT.1 в список для дальнейшего мониторинга. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Согласно приведённым сведениям, за этим штаммом ВОЗ внимательно следит с 9 июня. Среди других мутаций, за которыми наблюдают специалисты организации, числятся выявленные ранее в Штатах, Бразилии, Индонезии, Колумбии, Великобритании и на Филиппинах.

Напомним, в январе стало известно, что учёные обнаружили 18 новых мутаций коронавируса в организме 47-летней россиянки. Выяснилось, что одна из них полностью совпадает с той, которая есть в британском штамме вируса, а две идентичны тем, что были найдены у норок в Дании. Врач-вирусолог Владислав Жемчугов рассказал Лайфу, как у женщины развилось столько мутаций.