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Добрые беседы, душевные подарки: Школьники навестили пенсионеров по случаю Дня семьи, любви и верности

Пожилым людям забота очень важна. В домах престарелых ребята выступили с концертами, сделав всё, чтобы пенсионеры "почувствовали себя в кругу семьи и ощутили тепло сердец".

8 июля, 16:20

Фото © Сайт РДШ

Активисты РДШ сделали День семьи, любви и верности незабываемым для пожилых людей. Видео © VK / skm_rus

День семьи, любви и верности стал ещё одним поводом для хороших дел. Активисты Российского движения школьников (РДШ) провели мероприятия по сплочению семей. В рамках акции "Семья — там, где я" учащиеся навестили постояльцев домов престарелых. Лишённые возможности регулярно общаться с родными, пенсионеры почувствовали себя в кругу семьи, неравнодушных детей. Старики ощутили тепло и смогли поговорить на самые важные темы.

"День семьи, любви и верности — это тот день, когда у всех должна быть семья. Поэтому мы навестили пожилых людей и стали их семьёй хотя бы на несколько часов", — рассказала юная активистка.

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Школьники пообщались с пожилыми людьми в домах престарелых и на улицах. Показали творческие номера, вручили подарки. Жительница Республики Марий Эл в разговоре с ребятами призналась, что семья — это самое главное, без неё нет жизни.

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Акция прошла в нескольких форматах. "Добрая беседа" предполагала общение школьников со старшим поколением, "Творческий концерт" позволил детям порадовать умудрённую жизнью аудиторию своими выступлениями. В формате "Душевный подарок" ребята подарили старичкам и старушкам презенты, в том числе сделанные собственноручно.

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Активисты РДШ в регионах снимали видео и выкладывали их в социальных сетях "ВКонтакте" и "Инстаграм" с хештегами #РДШ, #СемьяРДШ, #8июля, #СемьяТамГдеЯ.

Ранее российские школьники в День семьи запустили спецчат. На собственном примере активисты РДШ и публичные персоны показали россиянам, как важно помнить о близких.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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