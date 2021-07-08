Глава Минспорта РФ Олег Матыцин поблагодарил экс главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова за работу и заявил, что отечественный футбол дошёл до момента, когда ему нужны перемены.

"Хочу поблагодарить Станислава Черчесова и весь тренерский штаб сборной России по футболу за пять лет работы. Все мы помним успешное выступление команды на домашнем чемпионате мира 2018 года — тогда вся страна гордилась игрой российских футболистов. Но сейчас всем очевидно, что настал момент, когда российскому футболу нужны перемены", — заявил Матыцин.

По словам главы ведомства, сейчас необходимо провести комплексный анализ всех проблем и недочётов, которые имеются в отечественном футболе, в том числе лимит на легионеров, подготовка кадров и другие.

"Необходимо сформировать комплекс мер по созданию эффективной национальной системы развития футбола, где сборная является одним из главных звеньев", — добавил Матыцин.