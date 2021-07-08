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"Российскому футболу нужны перемены": Глава Минспорта поблагодарил Черчесова за работу главным тренером сборной

Бывший наставник национальной команды и РФС расторгли контракт по обоюдному согласию после провала на Евро-2020.

8 июля, 16:43
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин поблагодарил экс главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова за работу и заявил, что отечественный футбол дошёл до момента, когда ему нужны перемены.

"Хочу поблагодарить Станислава Черчесова и весь тренерский штаб сборной России по футболу за пять лет работы. Все мы помним успешное выступление команды на домашнем чемпионате мира 2018 года — тогда вся страна гордилась игрой российских футболистов. Но сейчас всем очевидно, что настал момент, когда российскому футболу нужны перемены", — заявил Матыцин.

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По словам главы ведомства, сейчас необходимо провести комплексный анализ всех проблем и недочётов, которые имеются в отечественном футболе, в том числе лимит на легионеров, подготовка кадров и другие.

"Необходимо сформировать комплекс мер по созданию эффективной национальной системы развития футбола, где сборная является одним из главных звеньев", — добавил Матыцин.

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Ранее Лайф сообщал, что Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу. Произошло это на фоне провала на Евро-2020.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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