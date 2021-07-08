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Мощные ливни превратили улицы Иркутска в настоящие реки

Люди вынуждены передвигаться по грязи. Все аварийные службы по поручению мэра города переведены в режим повышенной готовности.

8 июля, 16:50

Мощные ливни превратили улицы Иркутска в настоящие реки. Видео © Соцсети

На Иркутск обрушились сильные ливни, которые превратили улицы в реки в прямом смысле этого слова. Из-за разгула стихии в некоторых районах города даже произошло отключение электричества.

Все аварийные службы по поручению мэра Иркутска Руслана Болотова переведены в режим повышенной готовности. Сейчас сотрудники экстренных служб ведут работы по откачке воды, а также уборке поваленных деревьев. По инициативе главы города подготовлены пункты временного размещения, которые при необходимости примут местных жителей.

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На кадрах, снятых очевидцами, видно, как дороги оказались затоплены и превратились в реки, по которым медленно проплывают автомобили. Люди вынуждены передвигаться по грязи и лужам. Несмотря на непростую дорожную обстановку, общественный транспорт продолжает работу, хоть и делает это с трудом.

Ранее Лайф сообщал, что Дагестан "поплыл" вслед за Кубанью. Благо до масштабов разгула стихии в Сочи Махачкале далеко. Мощные потоки воды настолько сильно затопили дороги города накануне, что люди, как и автомобили, буквально вынуждены были плыть по ним.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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