Московские геи пожаловались на оскорбительный промокод от "Яндекс.Лавки". Видео © LIFE

Пара столичных геев пожаловалась, что сервис "Яндекс.Лавка" оскорбил их с помощью промокода. В него, по словам Бориса и Александра, работники заложили скрытый смысл.

Весь сыр-бор разгорелся из-за того, что приятели после рабочего дня в гей-клубе заказали поесть. Но курьеры сервиса "Яндекс.Лавка" не спешили доставлять заказ, тогда парни решили обратиться в службу поддержки. В качестве компенсации им дали скидку на следующий заказ с промокодом — TYVAVFLRRR. В сочетании этих букв при желании можно прочесть: "Ты вафлёр". На тюремном жаргоне "вафлёр" используется как обращение к "опущенным" заключённым из низшей касты с крайней степенью пренебрежения.

"На самом деле это не смешно, нисколько не смешно. Компания, которая обладает очень большой, огромной базой данных про конкретного человека, любого человека в Москве, кто пользуется их услугами, и вдруг приходит такое сообщение. Случайность?! Не бывает таких случайностей", — негодует Борис.

Лайф обратился за комментарием в "Яндекс".

"Промокод формируется автоматически из случайных букв или цифр. Создать его могут только сотрудники в главном офисе "Лавки" с доступом в систему. Работники самих дарксторов такой возможности не имеют. Никакого тайного смысла, помимо предоставления скидки, промокоды не несут. Нам жаль, если кто-то усматривает в сочетаниях букв что-то оскорбительное", — заявил нам PR-директор "Яндекс.Go" Владимир Исаев.