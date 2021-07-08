Премьер Украины усомнился в достройке "Северного потока – 2"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль убеждён, что газопровод "Северный поток – 2" не будет реализован. Об этом он заявил на брифинге с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

"Слышны утверждения, что проект "Северный поток – 2" будет завершён. По моему мнению, оснований для таких утверждений нет", — заявил глава кабмина Незалежной.

Шмыгаль не пояснил своё заявление насчёт недостройки газопровода. Вместо этого он в очередной раз начал рассказывать, что строительство проекта значительно ослабит Украину. В то время как Россия, по его словам, станет угрозой безопасности для всей Европы. При этом, несмотря на то, что проект, по мнению Шмыгаля, достроен якобы не будет, он призвал Литву к противостоянию "Северному потоку – 2". Глава украинского кабмина подчеркнул, что "очень многое зависит" от партнёров Киева в ЕС.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский поставил России и Европе ультиматум по "Северному потоку – 2". Он заверил, что в ином случае страна будет бороться за свою государственность и против газового проекта.