Премьер Украины усомнился в достройке "Северного потока – 2"
Политик не пояснил своё заявление по этому поводу. Однако при этом он призвал Литву к противостоянию реализации проекта, отметив, что "очень многое зависит" от партнёров Киева в ЕС.
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль убеждён, что газопровод "Северный поток – 2" не будет реализован. Об этом он заявил на брифинге с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.
"Слышны утверждения, что проект "Северный поток – 2" будет завершён. По моему мнению, оснований для таких утверждений нет", — заявил глава кабмина Незалежной.
Шмыгаль не пояснил своё заявление насчёт недостройки газопровода. Вместо этого он в очередной раз начал рассказывать, что строительство проекта значительно ослабит Украину. В то время как Россия, по его словам, станет угрозой безопасности для всей Европы. При этом, несмотря на то, что проект, по мнению Шмыгаля, достроен якобы не будет, он призвал Литву к противостоянию "Северному потоку – 2". Глава украинского кабмина подчеркнул, что "очень многое зависит" от партнёров Киева в ЕС.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский поставил России и Европе ультиматум по "Северному потоку – 2". Он заверил, что в ином случае страна будет бороться за свою государственность и против газового проекта.
Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии, пересекая Балтийское море. В апреле 2021-го в США утвердили два пакета санкций против строительства газопровода "Северный поток – 2" и захотели назначить специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении проекта.
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