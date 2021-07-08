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Премьер Украины усомнился в достройке "Северного потока – 2"

Политик не пояснил своё заявление по этому поводу. Однако при этом он призвал Литву к противостоянию реализации проекта, отметив, что "очень многое зависит" от партнёров Киева в ЕС.

8 июля, 18:36
<p>Фото © Getty Images / Stefan Sauer / picture alliance</p>

Фото © Getty Images / Stefan Sauer / picture alliance

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль убеждён, что газопровод "Северный поток – 2" не будет реализован. Об этом он заявил на брифинге с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

"Слышны утверждения, что проект "Северный поток – 2" будет завершён. По моему мнению, оснований для таких утверждений нет", — заявил глава кабмина Незалежной.

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Шмыгаль не пояснил своё заявление насчёт недостройки газопровода. Вместо этого он в очередной раз начал рассказывать, что строительство проекта значительно ослабит Украину. В то время как Россия, по его словам, станет угрозой безопасности для всей Европы. При этом, несмотря на то, что проект, по мнению Шмыгаля, достроен якобы не будет, он призвал Литву к противостоянию "Северному потоку – 2". Глава украинского кабмина подчеркнул, что "очень многое зависит" от партнёров Киева в ЕС.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский поставил России и Европе ультиматум по "Северному потоку – 2". Он заверил, что в ином случае страна будет бороться за свою государственность и против газового проекта.

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Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии, пересекая Балтийское море. В апреле 2021-го в США утвердили два пакета санкций против строительства газопровода "Северный поток – 2" и захотели назначить специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении проекта.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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