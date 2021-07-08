Байден назвал дату завершения военной миссии США в Афганистане

Байден заверил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть как сама страна, так и другие государства региона. Штаты продолжат оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.