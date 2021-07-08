Байден назвал дату завершения военной миссии США в Афганистане
Вашингтон продолжит оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гумпомощь Кабулу.
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Американский лидер Джо Байден заявил, что военная миссия Соединённых Штатов в Афганистане завершится 31 августа 2021 года.
"Наша военная миссия в Афганистане завершится 31 августа", — указал президент США, выступая в Белом доме.
New: President Biden at the White House: “Our military mission in Afghanistan will conclude on August 31” — saying the US achieved its goals to pursue 9/11 terrorists and deliver justice to Osama Bin Laden. pic.twitter.com/dx1UN20yUM— Hugo Lowell (@hugolowell) July 8, 2021
Байден заверил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть как сама страна, так и другие государства региона. Штаты продолжат оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.
Напомним, президент США Джо Байден подтвердил решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая. Позже аналогичное решение приняло НАТО. Также стало известно, что Штаты перебросили в Афганистан бомбардировщики для защиты войск перед их выводом. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал быть готовыми к любому сценарию. Он добавил, что американцы в Афганистане уже 20 лет и иногда забывают, зачем туда отправились. По мнению Блинкена, главная цель была достигнута: "принять меры против тех", кто напал на Штаты 11 сентября 2001 года.
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