США пригрозили мерами против российских хакеров

США будут готовы действовать против хакеров, находящихся в РФ, самостоятельно, если меры не предпримет Москва. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы находимся в контакте, как вы знаете, <…> с российскими коллегами, представителями правительства высокого ранга. Если российские власти не могут или не будут предпринимать действия против криминальных элементов, находящихся в России, мы предпримем действия", — указала Псаки в ходе брифинга с представителями прессы.

Она отметила, что не вправе обсуждать конкретные операции и не в интересах Вашингтона объявлять о них заранее.