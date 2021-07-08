США пригрозили мерами против российских хакеров
Действия Вашингтон предпримет в случае, если не увидит реакции Москвы.
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США будут готовы действовать против хакеров, находящихся в РФ, самостоятельно, если меры не предпримет Москва. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы находимся в контакте, как вы знаете, <…> с российскими коллегами, представителями правительства высокого ранга. Если российские власти не могут или не будут предпринимать действия против криминальных элементов, находящихся в России, мы предпримем действия", — указала Псаки в ходе брифинга с представителями прессы.
Она отметила, что не вправе обсуждать конкретные операции и не в интересах Вашингтона объявлять о них заранее.
"Президент [США Джо Байден] послал чёткий сигнал президенту [России Владимиру] Путину, и мы продолжаем посылать этот чёткий сигнал в ходе наших контактов", — добавила Псаки.
Ранее власти США оказались не готовы назвать виновных в кибератаке на Республиканскую партию. Как уже писал Лайф, агентство Bloomberg обвинило российских хакеров во взломе серверов Республиканской партии США. Однако в самой партии заявили, что работа их серверов нарушена не была и никакие данные не украдены. После тщательной проверки вместе с компанией Microsoft там установили, что все системы находятся в порядке. Посольство РФ отвергло обвинения в кибератаке на республиканцев. В диппредставительстве призвали журналистов "вспомнить о профессиональной этике и прекратить огульные обвинения".
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