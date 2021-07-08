Египет приветствовал решение Путина снять запрет на чартеры
Этот шаг позволит укрепить двустороннее сотрудничество в туристической отрасли, уверены в африканской стране.
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Решение Москвы об отмене запрета на совершение чартерных рейсов на курорты Египта приветствовали в Каире. Как заявило внешнеполитическое ведомство республики, оно позволит укрепить двустороннее сотрудничество в туристической сфере.
"Надеемся на скорейшее возвращение российского туризма на египетские курорты", — указали в МИД Египта.
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Ранее сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин отменил указ о запрете чартерных полётов на курорты Египта. Также по инициативе главы государства отменена рекомендация не продавать туры в популярные у российских туристов города африканской страны, такие как Хургада и Шарм-эль-Шейх.
Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018-го регулярные рейсы в Каир были восстановлены, однако египетские курорты по-прежнему оставались закрытыми для чартеров из России. В апреле президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения в полном объёме, в том числе с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Однако пока дата запуска рейсов не называется.
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