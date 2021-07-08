В Нальчике экс-полицейский увёл жену у друга и убил её дочь

В Нальчике правоохранители возбудили уголовное дело в отношении экс-полицейского. Ратмира К. подозревают в убийстве девятилетней девочки, которую 31-летний мужчина "помогал воспитывать" сожительнице.

Как стало известно Лайфу, в 2018 году Ратмир закрутил роман с супругой друга. Отношения влюблённые скрывать не собирались, поэтому мужчина просто переехал к даме сердца прямо в квартиру, где жил его приятель. Помимо троих взрослых в квартире также находились ещё шестеро детей супругов.

Новоиспечённый папаша любил выпивать на кухне, а после самоутверждаться за счёт детей. Так, во время очередной пьяной посиделки Ратмир начал "воспитывать" двухлетнего сына сожительницы. Как утверждает источник, в результате нравоучений нетрезвый отчим нанёс несколько ударов ножом малышу, предварительно сильно избив его.

"Отыгравшись" на маленьком ребёнке, мужчина стал докапываться до девятилетней дочери сожительницы. Как пояснил на допросе сам Ратмир, девочке он нанёс один удар в область грудной клетки, после чего начал бить рукой по лицу. От полученных ударов школьница потеряла сознание и пролежала на полу всю ночь. Утром родители обнаружили, что дочь мертва.

Ратмир отметил, что бил детей якобы в воспитательных целях и только троих из шести. По его мнению, они были воспитаны хуже остальных. В то же время, по словам источника, экс-полицейский регулярно применял физическую силу по отношению к отцу детей и сожительнице. По некоторым данным, бывшие супруги боялись его.

Известно, что Ратмир ранее работал кинологом в полицейском участке, однако был уволен оттуда по отрицательным мотивам.