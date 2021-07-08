Украинский кабмин призвал ввести санкции против сына Лукашенко

Кабмин Украины предложил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) страны ввести санкции в отношении 52 граждан Белоруссии, в том числе против старшего сына президента Александра Лукашенко. 45-летний Виктор Лукашенко занимает пост советника президента по вопросам национальной безопасности и является членом Совбеза республики.

Лукашенко: Ни один мой ребёнок не будет президентом Белоруссии после меня

Напомним, 21 июня Евросоюз расширил санкции против Белоруссии : в чёрный список попали ещё 78 физических и восемь юридических лиц. Санкционную эстафету переняли США : Вашингтон внёс в чёрный список пять юридических лиц и 16 граждан Белоруссии, в том числе пресс-секретаря президента Наталью Эйсмонт, главу КГБ Ивана Тертеля, начальника милиции Минска Михаила Гриба, генпрокурора Андрея Шведа и других.

В ответ на санкции Евросоюза Белоруссия приостановила своё участие в инициативе "Восточное партнёрство". Минск также отозвал своего постпреда при ЕС Александра Михневича и рекомендовал послу Евросоюза в республике Дирку Шубелю выехать в Брюссель для проведения консультаций. Кроме того, страна начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС и запрещает въезд представителям евроструктур и лицам из стран ЕС, содействовавшим введению ограничений. Помимо этого республика продолжает выработку иных мер реагирования, в том числе экономического характера.