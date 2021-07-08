В Роспотребнадзоре раскрыли процент привитых россиян, заразившихся ковидом

"После двух инъекций вакцины, то есть после полного курса и после второго компонента за прошедшие три недели, люди с таким статусом заболевают в 0,7% случаев от общего количества привитых", — сказала главный государственный санитарный врач России в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Попова указала, что такая статистика характерна для всех трёх российских антиковидных препаратов, с интервалом от 0,71% до 0,76. При этом люди, прошедшие вакцинацию и заразившиеся CoViD-19, не болеют тяжело в подавляющем большинстве случаев. А если и болеют, уточнила глава Роспотребнадзора, то бессимптомно, возникновение симптомов возможно у двух человек на 300 привитых. Она также добавила, что если считать заразившихся после первой дозы вакцины, то количество заболевших будет выше, так как у них не успел сформироваться иммунитет.