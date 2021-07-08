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Россиян призвали временно забыть о сексе после вакцинации от ковида

Рекомендация связана с тем, что любовные утехи — мероприятие очень энергозатратное, а повышенные нагрузки после прививки не рекомендованы.

8 июля, 19:20

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер призвал россиян временно забыть о сексе после вакцинации от ковида. Видео © Соцсети

Секс не рекомендован людям сразу после вакцинации от коронавируса. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, применимо ли правило о воздержании от занятий спортом к сексу. Лучше подождать несколько дней после введения вакцины, прежде чем приступать к любовным утехам.

"Секс — очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации", — объяснил Грайфер.

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Ранее врач предупредил о более тяжёлом течении ковида в жару. В связи с этим медик рекомендует как можно скорее пройти вакцинацию. Особенно это касается людей, которые входят в группу риска заболевания.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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