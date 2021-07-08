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В отношении главы отдела МВД по Егорьевску начата служебная проверка

Полицейского подозревают в покушении на убийство предпринимателя. По предварительным данным, он выступал в качестве посредника.

8 июля, 19:09
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В отношении начальника отдела МВД России по городскому округу Егорьевск Олега Ермакова проводится служебная проверка в связи с его возможной причастностью к противоправной деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУ МВД РФ.

"Начальником ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенантом полиции Виктором Пауковым назначена служебная проверка по факту возможной причастности начальника отдела МВД России по городскому округу Егорьевск к противоправному деянию. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке", — сообщил собеседник агентства.

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Ранее появилась информация о задержании Ермакова. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя. По предварительным данным, глава отдела выступал в качестве посредника.

Ранее Лайф рассказывал, что задержанный ФСБ эстонский консул объявлен в России персоной нон грата. В сообщении МИД РФ говорится, что Март Лятте занимался сбором разведданных и эта деятельность несовместима с дипломатическим статусом.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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