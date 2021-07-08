В отношении главы отдела МВД по Егорьевску начата служебная проверка

В отношении начальника отдела МВД России по городскому округу Егорьевск Олега Ермакова проводится служебная проверка в связи с его возможной причастностью к противоправной деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУ МВД РФ.

"Начальником ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенантом полиции Виктором Пауковым назначена служебная проверка по факту возможной причастности начальника отдела МВД России по городскому округу Егорьевск к противоправному деянию. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке", — сообщил собеседник агентства.

Ранее появилась информация о задержании Ермакова. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя. По предварительным данным, глава отдела выступал в качестве посредника.