В отношении главы отдела МВД по Егорьевску начата служебная проверка
Полицейского подозревают в покушении на убийство предпринимателя. По предварительным данным, он выступал в качестве посредника.
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В отношении начальника отдела МВД России по городскому округу Егорьевск Олега Ермакова проводится служебная проверка в связи с его возможной причастностью к противоправной деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУ МВД РФ.
"Начальником ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенантом полиции Виктором Пауковым назначена служебная проверка по факту возможной причастности начальника отдела МВД России по городскому округу Егорьевск к противоправному деянию. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке", — сообщил собеседник агентства.
Ранее появилась информация о задержании Ермакова. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя. По предварительным данным, глава отдела выступал в качестве посредника.
Ранее Лайф рассказывал, что задержанный ФСБ эстонский консул объявлен в России персоной нон грата. В сообщении МИД РФ говорится, что Март Лятте занимался сбором разведданных и эта деятельность несовместима с дипломатическим статусом.
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