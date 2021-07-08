В Роспотребнадзоре заявили о единичных случая повторного заражения ковидом
В ведомстве отметили, что в любом случае врачи детализируют обстоятельства заболевания в первый раз. Это важно для уточнения статистики и выработки стратегий борьбы с пандемией.
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В России случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией единичны, они составляют менее 1% от общего количества. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".
"Первое, что говорят [врачи], — надо разбираться с тем, а как поставили диагноз там год назад или полтора. Могут быть особенности. Но в любом случае, даже если принять, что там, где два раза такой диагноз появился, то количество таких людей минимально, тоже вокруг 1%, не больше", — сказала главный государственный санитарный врач России
Также она отметила, что в каких-то регионах эти случаи единичны, а где-то их чуть больше. Развитие подобной ситуации зависит только от того, как будут соблюдаться меры профилактики коронавируса, о которых говорят специалисты.
Ранее Лайф писал, что по данным Роспотребнадзора, лишь 0,7% россиян, прошедших полный курс вакцинации от ковида, заразились инфекцией. Такая статистика характерна для всех трёх российских антиковидных препаратов.
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