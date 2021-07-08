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В Роспотребнадзоре заявили о единичных случая повторного заражения ковидом

В ведомстве отметили, что в любом случае врачи детализируют обстоятельства заболевания в первый раз. Это важно для уточнения статистики и выработки стратегий борьбы с пандемией.

8 июля, 19:56
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В России случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией единичны, они составляют менее 1% от общего количества. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Первое, что говорят [врачи], — надо разбираться с тем, а как поставили диагноз там год назад или полтора. Могут быть особенности. Но в любом случае, даже если принять, что там, где два раза такой диагноз появился, то количество таких людей минимально, тоже вокруг 1%, не больше", — сказала главный государственный санитарный врач России

Вводить локдаун из-за ковида в России нет необходимости, заявила Попова

Вводить локдаун из-за ковида в России нет необходимости, заявила Попова

Также она отметила, что в каких-то регионах эти случаи единичны, а где-то их чуть больше. Развитие подобной ситуации зависит только от того, как будут соблюдаться меры профилактики коронавируса, о которых говорят специалисты.

Ранее Лайф писал, что по данным Роспотребнадзора, лишь 0,7% россиян, прошедших полный курс вакцинации от ковида, заразились инфекцией. Такая статистика характерна для всех трёх российских антиковидных препаратов.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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