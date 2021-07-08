В Роспотребнадзоре заявили о единичных случая повторного заражения ковидом

В России случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией единичны, они составляют менее 1% от общего количества. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Первое, что говорят [врачи], — надо разбираться с тем, а как поставили диагноз там год назад или полтора. Могут быть особенности. Но в любом случае, даже если принять, что там, где два раза такой диагноз появился, то количество таких людей минимально, тоже вокруг 1%, не больше", — сказала главный государственный санитарный врач России

Также она отметила, что в каких-то регионах эти случаи единичны, а где-то их чуть больше. Развитие подобной ситуации зависит только от того, как будут соблюдаться меры профилактики коронавируса, о которых говорят специалисты.