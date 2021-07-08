В Подмосковье девушка порезала мужа-миллионера ножом

В Истринскую больницу с ножевым ранением доставили миллионера, которого ранила собственная жена. Мужчина был весь в крови и держался за живот. Врачи сообщили о случившемся в полицию, пишет kp.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"В местный отдел полиции поступило сообщение из больницы о возможном криминальном колото-резаном ранении. По адресу проживания мужчины выехал наряд полиции, который встретила жена бизнесмена. Она рассказала оперативникам, что случайно ранила супруга во время готовки ужина", — пояснил собеседник издания.

Полиция восстановила полную картину событий и раскрыла некоторые подробности из жизни семьи миллионера. В тот злополучный день девушка готовила на кухне, а муж сидел с бутылкой крепкого алкоголя. Между супругами произошла ссора, всё закончилось рукоприкладством. Бизнесмен схватил жену за волосы, а та развернулась и ранила его ножом. По словам дамы, она это сделала случайно и вовсе не собиралась убивать суженого. Миллионер не стал писать заявление на супругу.

"Я просто нарезала овощи, а в момент ссоры забыла, что в руке нож. Но когда ранила мужа, то сразу вызвала ему скорую, потому что я не хотела его порезать", — сообщила девушка.

Правоохранители намерены провести проверку и дать оценку всем эпизодам домашнего насилия в семье.