В Подмосковье девушка порезала мужа-миллионера ножом
Полицейским она заявила, что в момент ссоры нарезала овощи и попросту забыла об опасном предмете в руке.
Фото © Pixabay
В Истринскую больницу с ножевым ранением доставили миллионера, которого ранила собственная жена. Мужчина был весь в крови и держался за живот. Врачи сообщили о случившемся в полицию, пишет kp.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
"В местный отдел полиции поступило сообщение из больницы о возможном криминальном колото-резаном ранении. По адресу проживания мужчины выехал наряд полиции, который встретила жена бизнесмена. Она рассказала оперативникам, что случайно ранила супруга во время готовки ужина", — пояснил собеседник издания.
Полиция восстановила полную картину событий и раскрыла некоторые подробности из жизни семьи миллионера. В тот злополучный день девушка готовила на кухне, а муж сидел с бутылкой крепкого алкоголя. Между супругами произошла ссора, всё закончилось рукоприкладством. Бизнесмен схватил жену за волосы, а та развернулась и ранила его ножом. По словам дамы, она это сделала случайно и вовсе не собиралась убивать суженого. Миллионер не стал писать заявление на супругу.
"Я просто нарезала овощи, а в момент ссоры забыла, что в руке нож. Но когда ранила мужа, то сразу вызвала ему скорую, потому что я не хотела его порезать", — сообщила девушка.
Правоохранители намерены провести проверку и дать оценку всем эпизодам домашнего насилия в семье.
Лайф рассказывал, как в Нальчике экс-полицейский увёл жену у друга и убил её дочь. На допросе мужчина заявил, что регулярно наносил побои детям якобы в воспитательных целях. В то же время, по словам нашего источника, тиран применял физическую силу и по отношению к родителям ребят.
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