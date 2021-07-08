Жена рассказала о страшных последствиях нападения на звезду "Убойной силы" Евгения Леонова-Гладышева

Российский актёр Евгений Леонов-Гладышев, звезда "Улицы разбитых фонарей", "Места встречи изменить нельзя", "Убойной силы", продолжает восстанавливаться после черепно-мозговой травмы, полученной три года назад. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на гражданскую супругу артиста Елену Скрипкину.

"У нас всё хорошо. Сейчас Евгений Борисович проходит очередной курс реабилитации. Поменяли больничный формат на санаторный. Всё спокойно, по плану. Я рядом с ним. Намного лучше ли он себя чувствует? По сравнению с тем, что было, конечно. Травмы-то серьёзные были", — рассказала собеседница издания.

По её словам, в реабилитации Леонов-Гладышев будет нуждаться до конца жизни. Её он проходит три раза в год: летом, осенью и зимой, актёра на процедурах сопровождает жена.

"Мы уже имеем неплохие результаты. Речь ещё до конца не восстановилась. Она медленно восстанавливается. Но говорили сразу, что это будет долгий и затяжной процесс", — поделилась Скрипкина, признавшись также, что с памятью у актёра плохо.

Женщина рассказала, что 69-летнего артиста навещают коллеги и друзья, а сплетни и слухи, что она к нему не пускает кого-то, "раздуваются определёнными лицами в целях пиара и хейта".