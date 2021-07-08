Читатели газеты Express оценили воздушную тревогу, прервавшую пресс-конференцию премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на базе НАТО в Шауляе. Главу испанского кабмина британцы подняли на смех.

Напомним, конференцию испанского премьер-министра в Литве прервала воздушная тревога. В беседе с представителями СМИ власти указали, что у границы с Литвой в международном воздушном пространстве над Балтикой были зафиксированы два воздушных судна, полётный план которых не был согласован. Реакция Санчеса попала на видео. Позднее в беседе с представителями СМИ литовские власти указали, что конференция была прервана из-за вылета самолётов Североатлантического альянса на перехват российских Су-24, пролетавших над Балтийским морем.

В Министерстве обороны России сообщили, что два Су-24 морской авиации Балтийского флота выполняли плановый учебно-тренировочный полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтики, не нарушая границ других государств.

Британцев реакция испанского премьера и литовского президента на данный инцидент попросту позабавила.

"Беги, Форест, беги!" — пошутил пользователь с ником Battler Britton.

"Они нарушили суверенное воздушное пространство страны или её зону ПВО? Это две разные вещи", — отметил Exiled in the desert SW.

"Если Испания реально привержена НАТО, возможно, ей стоило бы потратить не менее 2% своего ВВП на оборону?" — задался вопросом KJ135.

Пользователь под псевдонимом Petro сыронизировал, не испугался ли Санчес "больших и злых русских", назвав премьера бедняжкой.

"Здравомыслящие люди невосприимчивы к нелепым страшилкам о русских", — добавил Forsaken.