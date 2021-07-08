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Вице-премьер Хуснуллин раскрыл сроки строительства метротрама в Челябинске

Решение в пользу трамваев было сделано в связи с тем, что постройка метро обошлась бы в огромную сумму. Кроме того, в городе нет большого потока пассажиров.

8 июля, 19:46
<p>Марат Хуснуллин. Фото © ТАСС / Владислав Шатило</p>

Марат Хуснуллин. Фото © ТАСС / Владислав Шатило

Работа над постройкой метротрама в Челябинске начнётся в 2022 году и будет выполнена, согласно планам, за три-четыре года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".

"До конца года будет сделано технико-экономическое обоснование. Проектировщики работают на местах. Со следующего года приступаем к строительству. Нормативный срок — пять-шесть лет. Я думаю, что за три-четыре максимум года построим", — сказал Хуснуллин.

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По его словам, решение в пользу трамваев было сделано в связи с тем, что строительство метро обошлось бы в большую сумму. Кроме того, в городе нет объёмного потока пассажиров. Согласно проекту, часть транспорта будет передвигаться под землёй, а часть — над землёй.

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Во время прямой линии президент России Владимир Путин сообщил, что средства на строительство линий метро в Челябинске и других городах-миллионниках есть. В свою очередь Марат Хуснуллин доложил российскому лидеру о том, что проект метротрама в Челябинске будет стоить более 40 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что Путин открыл движение по финальному участку ЦКАД. Теперь подмосковная дорога полностью закольцована, движение будет осуществляться по всем 336 километрам.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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