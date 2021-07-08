Вице-премьер Хуснуллин раскрыл сроки строительства метротрама в Челябинске

Работа над постройкой метротрама в Челябинске начнётся в 2022 году и будет выполнена, согласно планам, за три-четыре года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".

"До конца года будет сделано технико-экономическое обоснование. Проектировщики работают на местах. Со следующего года приступаем к строительству. Нормативный срок — пять-шесть лет. Я думаю, что за три-четыре максимум года построим", — сказал Хуснуллин.

По его словам, решение в пользу трамваев было сделано в связи с тем, что строительство метро обошлось бы в большую сумму. Кроме того, в городе нет объёмного потока пассажиров. Согласно проекту, часть транспорта будет передвигаться под землёй, а часть — над землёй.

Во время прямой линии президент России Владимир Путин сообщил, что средства на строительство линий метро в Челябинске и других городах-миллионниках есть. В свою очередь Марат Хуснуллин доложил российскому лидеру о том, что проект метротрама в Челябинске будет стоить более 40 миллиардов рублей.