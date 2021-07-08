Вице-премьер Хуснуллин раскрыл сроки строительства метротрама в Челябинске
Решение в пользу трамваев было сделано в связи с тем, что постройка метро обошлась бы в огромную сумму. Кроме того, в городе нет большого потока пассажиров.
Марат Хуснуллин. Фото © ТАСС / Владислав Шатило
Работа над постройкой метротрама в Челябинске начнётся в 2022 году и будет выполнена, согласно планам, за три-четыре года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".
"До конца года будет сделано технико-экономическое обоснование. Проектировщики работают на местах. Со следующего года приступаем к строительству. Нормативный срок — пять-шесть лет. Я думаю, что за три-четыре максимум года построим", — сказал Хуснуллин.
По его словам, решение в пользу трамваев было сделано в связи с тем, что строительство метро обошлось бы в большую сумму. Кроме того, в городе нет объёмного потока пассажиров. Согласно проекту, часть транспорта будет передвигаться под землёй, а часть — над землёй.
Во время прямой линии президент России Владимир Путин сообщил, что средства на строительство линий метро в Челябинске и других городах-миллионниках есть. В свою очередь Марат Хуснуллин доложил российскому лидеру о том, что проект метротрама в Челябинске будет стоить более 40 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что Путин открыл движение по финальному участку ЦКАД. Теперь подмосковная дорога полностью закольцована, движение будет осуществляться по всем 336 километрам.
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