Названы самые востребованные летние профессии

Специалисты по работе с детьми и экскурсоводы стали самыми востребованными текущим летом в России. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для поиска работы и сотрудников "VK Работа".

Так, гиды в июне оказались наиболее востребованны в Башкирии, Ростовской и Ивановской областях. Экскурсоводов активно ищут работодатели в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Калужской области. На работу вожатым россияне смогут быстрее всего устроиться в Ростовской, Оренбургской и Ульяновской областях. В целом на эти профессии спрос сейчас выше в семь раз, чем в другое время года.

Сервис также выяснил, что самой высокооплачиваемой сейчас позицией является гид — средняя зарплата по РФ составляет 36 тысяч рублей. На втором месте — вакансия экскурсовода, им предлагают более 21 тысячи, на третьем — вожатые с доходом в 16 тысяч рублей.