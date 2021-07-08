Болгарский генерал заявил о подготовке НАТО к войне с Россией

Чёрное море стало местом прямого контакта вооружённых сил стран НАТО и России, и это позволяет обеим сторонам набираться опыта практически реальных боевых действий. Об этом заявил болгарский бригадный генерал Валентин Цанков в беседе с порталам Dir.

Он подчеркнул, проведение учений Sea Breeze в Чёрном море и при участии украинских военных прямо демонстрирует, что Вашингтон пытается оказывать давление на Россию и не признаёт Крым российским.

"Отсюда и обострение отношений, эскалация напряжённости и постоянная готовность нажать на курок. Человечество, обычный человек, вероятно, не осознаёт, насколько велик риск развязывания войны", — продолжил Цанков.

Он уверен, что ситуация в Чёрном море в данный момент напоминает положение дел на советско-германской границе перед Великой Отечественной войной. Однако сейчас, подчеркнул генерал, Украина играет роль буфера в этом вопросе.

Напомним, с 28 июня по 10 июля проходят ежегодные военно-морские учения Sea Breeze. Многофункциональные манёвры проводятся на территории Незалежной и в акватории Чёрного моря. В них принимают участие пять тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолётов и 18 команд спецопераций и боевых пловцов. Нынешние учения имеют наибольшее количество стран-участниц за всю историю.