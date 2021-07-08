В Пентагоне заявили о захвате "Талибаном" десятков районов в Афганистане

Десятки районных центров в Афганистане взяты под контроль радикальным движением "Талибан"*. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби, отметив, что боевики могут угрожать захватом и центрам провинций, а разрешение ситуации в республике должно быть исключительно политическим.

"Для нас важно продолжать настаивать на переговорах по политическому урегулированию этой войны", — сказал Кёрби на регулярном брифинге для журналистов.

Он отметил, что это имеет особенную актуальность на фоне вывода американских войск и усиления влияния "Талибана". При этом у Вооружённых сил Афганистана есть возможности противостоять экстремистам. Тем более, как подчеркнул пресс-секретарь, США продолжат финансово поддерживать афганские власти. За 20 лет присутствия в стране Штаты помогли создать в республике конкурентоспособные ВВС, которых нет у талибов, и сухопутные силы, а также снабдили оружием.

"Для афганского правительства и военных важно использовать те возможности, которые у них есть. Мы помогали им 20 лет защищать себя, их правительство, их территорию, их народ. Вопрос в том, будут ли они использовать эти возможности", — сказал Кёрби.

Ранее Лайф сообщал, что Байден назвал дату завершения военной миссии США в Афганистане 31 августа. Решение о выводе войск из республики он подтвердил 1 мая. Позже аналогичное решение приняло НАТО.