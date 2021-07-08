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Число ликвидированных после убийства лидера Гаити наёмников возросло до семи

Отмечается, что трое из них были иностранцами. Кроме того, Госдеп США отказался подтверждать или опровергать информацию о том, что среди задержанных злоумышленников есть американский гражданин.

8 июля, 20:40
<p>Жовенель Моиз. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/moisejovenel" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Président Jovenel Moïse</a></p>

Жовенель Моиз. Фото © Twitter / Président Jovenel Moïse

Количество ликвидированных наёмников, которых подозревали в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, увеличилось до семи. Об этом сообщил шеф Национальной полиции Леон Шарль.

"Семь подозреваемых в причастности к убийству президента были убиты в ходе полицейских операций, проходивших при поддержке населения", — сказал глава полиции на пресс-конференции.

В убитого президента Гаити Жовенеля Моиза попало 12 пуль, а в его охрану — ни одной

В убитого президента Гаити Жовенеля Моиза попало 12 пуль, а в его охрану — ни одной

Шарль подтвердил, что трое из убитых являлись иностранцами. По данным газеты Washington Post, в числе задержанных после убийства Моиза злоумышленников, о которых сообщалось ранее, американский гражданин гаитянского происхождения. Однако в Госдепе США эту информацию отказались подтверждать или опровергать.

"Я не вправе подтверждать это, поскольку расследованием занимаются гаитянские власти. Оно ещё на ранней стадии. Мы видели сообщения об арестах, но я бы переадресовал вопросы о деталях к властям Гаити", — сказал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

США опровергли причастность к убийству президента Гаити

США опровергли причастность к убийству президента Гаити

Ранее власти Гаити сообщили об участии иностранцев в нападении на президента Моиза. Согласно их данным, часть совершивших атаку преступников говорили по-английски и по-испански. Напомним, неизвестные застрелили главу республики Жовенеля Моиза, устроив атаку на его резиденцию ночью. 53-летний Моиз возглавлял Гаити с 7 февраля 2017 года. Стоит отметить, что в 2018 году на него было совершено покушение во время визита в город Пон-Руж. Тогда Моиз серьёзно не пострадал ввиду чётких действий собственной охраны.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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