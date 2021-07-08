Число ликвидированных после убийства лидера Гаити наёмников возросло до семи

Количество ликвидированных наёмников, которых подозревали в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, увеличилось до семи. Об этом сообщил шеф Национальной полиции Леон Шарль.

"Семь подозреваемых в причастности к убийству президента были убиты в ходе полицейских операций, проходивших при поддержке населения", — сказал глава полиции на пресс-конференции.

Шарль подтвердил, что трое из убитых являлись иностранцами. По данным газеты Washington Post, в числе задержанных после убийства Моиза злоумышленников, о которых сообщалось ранее, американский гражданин гаитянского происхождения. Однако в Госдепе США эту информацию отказались подтверждать или опровергать.

"Я не вправе подтверждать это, поскольку расследованием занимаются гаитянские власти. Оно ещё на ранней стадии. Мы видели сообщения об арестах, но я бы переадресовал вопросы о деталях к властям Гаити", — сказал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.