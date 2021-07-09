Появилось видео с места крушения самолёта в Швеции. Видео © Twitter/ECREPORTA

В Сети появилось видео с места крушения самолёта в Швеции, который упал недалеко от аэропорта города Эребру. На кадрах видно, как после падения летательный аппарат загорелся.

Отмечается, что самолёт разбился, не успев высоко взлететь. Как сообщает местная полиция, пожар, возникший из-за аварии, в настоящий момент потушен.

"Авиакатастрофа описывается как очень серьёзная. В настоящее время мы не можем комментировать ситуацию с травмами участников. В авиакатастрофе погибли несколько человек", — сообщает пресс-служба шведской полиции.