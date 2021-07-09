Житель Ростова заплатит штраф за призывы к беспорядкам

Согласно данным суда, Степанов распространил в социальных сетях соответствующий текст и собственное видеообращение ещё 20 января. В этих материалах и содержались призывы к участию в массовых беспорядках 23 января на территории Ростова-на-Дону. Изначально в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, но следствие ходатайствовало перед судом о прекращении преследования и назначении штрафа. Согласно действующему законодательству, применение подобной нормы возможно лишь в том случае, если обвиняемый полностью признал свою вину и возместил нанесённый вред.