НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Житель Ростова заплатит штраф за призывы к беспорядкам

Над ним смиловалось следствие, которое попросило суд прекратить уголовное дело и назначить судебный штраф.

8 июля, 21:41
<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/ksushazaeva" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ксюша</a></p>

Фото © Twitter/Ксюша

Районный суд Ростова-на-Дону назначил штраф в 30 тысяч рублей местному жителю Максиму Степанову за призывы жителей города к массовым беспорядкам на несогласованной акции.

Согласно данным суда, Степанов распространил в социальных сетях соответствующий текст и собственное видеообращение ещё 20 января. В этих материалах и содержались призывы к участию в массовых беспорядках 23 января на территории Ростова-на-Дону. Изначально в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, но следствие ходатайствовало перед судом о прекращении преследования и назначении штрафа. Согласно действующему законодательству, применение подобной нормы возможно лишь в том случае, если обвиняемый полностью признал свою вину и возместил нанесённый вред.

В Генпрокуратуре напомнили об ответственности за участие в незаконных акциях

В Генпрокуратуре напомнили об ответственности за участие в незаконных акциях

"Решением Ленинского районного суда удовлетворено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Максима Степанова и назначен судебный штраф в размере 30 тысяч рублей", — сообщил представитель Объединённой пресс-службы судов Ростовской области.

Напомним, ранее соратницу блогера Алексея Навального Любовь Соболь оштрафовали на 250 тысяч рублей после призывов к участию в несогласованной акции 23 января. Её признали виновной в повторном нарушении закона о проведении публичных мероприятий.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Петербургский суд запретил мультсериал Happy Tree Friends за безнравственность

вчера в 13:19

"Матюги стояли жуткие": Семейную пару дебоширов оштрафовали за скандал с Ваенгой на борту самолёта

вчера в 16:20

Вице-премьер Хуснуллин раскрыл сроки строительства метротрама в Челябинске

сегодня в 19:46

Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП России на 2021 год

сегодня в 22:58

Число погибших при обрушении многоэтажки во Флориде превысило 60 человек

сегодня в 22:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1