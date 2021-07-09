Житель Ростова заплатит штраф за призывы к беспорядкам
Над ним смиловалось следствие, которое попросило суд прекратить уголовное дело и назначить судебный штраф.
Фото © Twitter/Ксюша
Районный суд Ростова-на-Дону назначил штраф в 30 тысяч рублей местному жителю Максиму Степанову за призывы жителей города к массовым беспорядкам на несогласованной акции.
Согласно данным суда, Степанов распространил в социальных сетях соответствующий текст и собственное видеообращение ещё 20 января. В этих материалах и содержались призывы к участию в массовых беспорядках 23 января на территории Ростова-на-Дону. Изначально в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, но следствие ходатайствовало перед судом о прекращении преследования и назначении штрафа. Согласно действующему законодательству, применение подобной нормы возможно лишь в том случае, если обвиняемый полностью признал свою вину и возместил нанесённый вред.
"Решением Ленинского районного суда удовлетворено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Максима Степанова и назначен судебный штраф в размере 30 тысяч рублей", — сообщил представитель Объединённой пресс-службы судов Ростовской области.
Напомним, ранее соратницу блогера Алексея Навального Любовь Соболь оштрафовали на 250 тысяч рублей после призывов к участию в несогласованной акции 23 января. Её признали виновной в повторном нарушении закона о проведении публичных мероприятий.
Комментариев: 0