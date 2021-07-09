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Число погибших при обрушении многоэтажки во Флориде превысило 60 человек

Неизвестной остаётся судьба ещё 76 человек, их тела на данный момент пытаются найти спасатели.

8 июля, 22:40
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/aa_russian" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ANADOLU AGENCY</a></p>

Фото © Twitter / ANADOLU AGENCY

Спасатели нашли под обломками обрушившегося в городе Серфсайд (штат Флорида) жилого дома тела ещё четырёх человек. Общее число жертв трагедии теперь увеличилось до 64 человек. Об этом заявила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава на пресс-конференции, которую транслировали центральные телеканалы.

"Обнаружили тела ещё четверых погибших", — сказала она.

Во Флориде взорвали оставшуюся часть дома, при обрушении которого погибли десятки людей

Во Флориде взорвали оставшуюся часть дома, при обрушении которого погибли десятки людей

Судьба 76 человек всё ещё остаётся неизвестной. Отметим, что родственники пропавших оповещены о завершении поисково-спасательной операции. Теперь ведётся работа по разбору обломков и поиску тел.

Напомним, трагедия произошла в городе Серфсайд в ночь на 24 июня. По неизвестным причинам обрушилось 12-этажное здание. Лайф публиковал видео с места инцидента. Изначально сообщалось о трёх погибших, позже появилась информация об 11 жертвах. Как стало известно СМИ, в частично рухнувшем здании проживали родственники супруги президента Парагвая Сильваны Лопес Морейры Бо — в доме находилась семья её сестры Софии.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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