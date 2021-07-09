Число погибших при обрушении многоэтажки во Флориде превысило 60 человек
Неизвестной остаётся судьба ещё 76 человек, их тела на данный момент пытаются найти спасатели.
Фото © Twitter / ANADOLU AGENCY
Спасатели нашли под обломками обрушившегося в городе Серфсайд (штат Флорида) жилого дома тела ещё четырёх человек. Общее число жертв трагедии теперь увеличилось до 64 человек. Об этом заявила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава на пресс-конференции, которую транслировали центральные телеканалы.
"Обнаружили тела ещё четверых погибших", — сказала она.
Судьба 76 человек всё ещё остаётся неизвестной. Отметим, что родственники пропавших оповещены о завершении поисково-спасательной операции. Теперь ведётся работа по разбору обломков и поиску тел.
Напомним, трагедия произошла в городе Серфсайд в ночь на 24 июня. По неизвестным причинам обрушилось 12-этажное здание. Лайф публиковал видео с места инцидента. Изначально сообщалось о трёх погибших, позже появилась информация об 11 жертвах. Как стало известно СМИ, в частично рухнувшем здании проживали родственники супруги президента Парагвая Сильваны Лопес Морейры Бо — в доме находилась семья её сестры Софии.
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