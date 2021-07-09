Число погибших при обрушении многоэтажки во Флориде превысило 60 человек

Спасатели нашли под обломками обрушившегося в городе Серфсайд (штат Флорида) жилого дома тела ещё четырёх человек. Общее число жертв трагедии теперь увеличилось до 64 человек. Об этом заявила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава на пресс-конференции, которую транслировали центральные телеканалы.

"Обнаружили тела ещё четверых погибших", — сказала она.

Судьба 76 человек всё ещё остаётся неизвестной. Отметим, что родственники пропавших оповещены о завершении поисково-спасательной операции. Теперь ведётся работа по разбору обломков и поиску тел.