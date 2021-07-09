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Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП России на 2021 год

Такое решение было принято в связи с улучшением динамики потребительского и инвестиционного спроса.

8 июля, 22:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Минэкономразвития улучшило прогноз темпов роста ВВП России на 2021 год до 3,8%. Отметим, что в апреле этот показатель находился на отметке в 2,9%. Об этом сообщает ТАСС.

"Причины повышения прогноза по росту ВВП на 2021 год понятны — улучшение динамики потребительского и инвестиционного спроса", — отметил представитель ведомства.

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Он также уточнил, что экономика РФ восстанавливается быстрее ожиданий. Этот потенциал её восстановления ещё не исчерпан, а на докризисный уровень она вернётся уже в июле. Кроме того, улучшен прогноз по росту инвестиций до 4,5%. А прогноз Минэкономразвития по уровню роста реальных доходов населения остаётся на уровне 3% в 2021 году.

Ранее Лайф рассказывал, что Минфин заложил на 2022 год профицит бюджета в более чем 350 миллиардов рублей. Эксперты дают позитивные прогнозы благодаря постепенному восстановлению экономической активности России и высоким темпам прироста нефтегазовых доходов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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