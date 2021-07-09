"А секс тут при чём?": Мясников посмеялся над "глупыми и непрофессиональными" рекомендациями при вакцинации
По мнению врача, именно из-за подобных советов и возникают антипрививочные настроения среди россиян. Он отметил, что люди и так колеблются, не могут принять решение, а такие запреты их ещё больше пугают.
Фото © instagram / drmyasnikov.ru
Некоторые рекомендации для вакцинируемых являются глупыми и абсолютно непрофессиональными. Такое мнение высказал врач и телеведущий Александр Мясников.
"Массовая вакцинация сопровождается парадом глупых, скажем так, непрофессиональных рекомендаций. Притом что дают их медики, а то и должностные лица", — написал он в своём телеграм-канале.
В качестве примера Мясников привёл советы не заниматься сексом, не мочить место укола три дня, а также принимать кроверазжижающие препараты, не курить и не заниматься физическими нагрузками. По его словам, к реальности относится лишь рекомендация не принимать алкоголь.
"Алкоголем и правда злоупотреблять не следует (бокал вина не в счёт), но остальное?! Курение, например, имеет отсроченные, долговременные последствия, на вакцинацию сиюминутно не влияет, но призыв к отказу от него вызывает хотя бы симпатию… А секс тут при чём?! Не мочить почему? Нет, если три дня не мыться, то и секса с тобой никто не захочет!" — посмеялся Мясников.
Врач уверен, что именно из-за подобных глупых рекомендаций и возникают антипрививочные настроения среди россиян. Он отметил, что люди и так колеблются, не могут принять решение, а такие запреты их ещё больше пугают.
А ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву России обновить модель вакцинации в стране. Так, теперь ведомствам поставлена задача довести уровень коллективного иммунитета от коронавируса до 80–90%.
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