"А секс тут при чём?": Мясников посмеялся над "глупыми и непрофессиональными" рекомендациями при вакцинации

По мнению врача, именно из-за подобных советов и возникают антипрививочные настроения среди россиян. Он отметил, что люди и так колеблются, не могут принять решение, а такие запреты их ещё больше пугают.