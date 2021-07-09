Соседи рассказали о подростках из Рязани, убивших двух бомжей
По мнению психолога, тюрьма не сможет перевоспитать несовершеннолетних. Они неспособны испытывать сострадание, сочувствие и эмпатию.
Соседи подростков, которых сейчас подозревают в убийстве двух бездомных в Рязани, рассказали об их повседневной жизни. Практически все утверждают, что несовершеннолетние часто хулиганили и терроризировали местных жителей, а также воспитывались в неблагополучных семьях.
Как пишет телеканал "360", один из подозреваемых проживает на улице Нахимова и находится на домашнем обучении. Бывали случаи, когда он воровал или портил чужое имущество.
"У него с головой проблемы были. Он говорил, что у него справка есть", — рассказал один из соседей.
Ещё один местный житель утверждает, что однажды подросток вскрыл несколько машин в районе. Мотивы несовершеннолетнего были неизвестны, но мужчина сжалился над ним и не стал писать заявление в полицию.
"Вызывали полицию из-за него. Мне замки тоже ломал в машине, наверное, хотел магнитолу забрать. Мы этот конфликт решили с его матерью. Я не стал писать на него заявление. Он у двух машин замки сковырнул. Его с другом соседка увидела и спугнула их", — поделился он.
Мужчина добавил, что мать подростка давно разошлась с его отцом. Сначала родитель приезжал к семье, а затем перестал. Другая соседка дополнила, что позже женщина второй раз вышла замуж и родила ребёнка, а подросток остался проживать с бабушкой. Но в то, что он мог пойти на убийство, женщина не верит.
"Хулиганят, бутылки могут сверху бросить, но так, чтобы убить человека, — это нет", — рассказала соседка.
Нелестно отзываются и о втором 17-летнем подозреваемом. Его семья переехала на улицу Чернышевского весной 2020 года после смерти бабушки. Соседка Елена А. утверждает, что в их семье бывали периоды запоев, нередко в них замечался и сам мальчик. Когда-то давно мать школьника рассказывала, что мальчик избил женщину. Тогда семье пришлось разбираться с правоохранителями.
Отметим, что подростки уже сознались в содеянном. По мнению старшего клинического психолога Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков Депздрава Москвы Ольги Серебровской, тюрьма не сможет их перевоспитать. Она подчеркнула, что эти злоумышленники неспособны испытывать сострадание, сочувствие и эмпатию.
"Это вариант патологии, которая в детстве проявляется такими поведенческими актами, которые взрослые трактуют как шалости и проделки, не понимая, что идёт по нарастающей эта агрессия", — отметила Серебровская.
Она уверена, что исправиться подростки могут только в том случае, если осознают неизбежность наказания. Перевоспитать или переубедить таких людей невозможно, но можно держать под страхом, что им сделают так же плохо.
Напомним, что рязанские подростки убили двух бомжей за отказ прикурить. Малолетние бандиты столкнули тела своих жертв в городской пруд, решив избавиться от улик.
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