Соседи рассказали о подростках из Рязани, убивших двух бомжей

Соседи подростков, которых сейчас подозревают в убийстве двух бездомных в Рязани, рассказали об их повседневной жизни. Практически все утверждают, что несовершеннолетние часто хулиганили и терроризировали местных жителей, а также воспитывались в неблагополучных семьях.

Как пишет телеканал "360", один из подозреваемых проживает на улице Нахимова и находится на домашнем обучении. Бывали случаи, когда он воровал или портил чужое имущество.

"У него с головой проблемы были. Он говорил, что у него справка есть", — рассказал один из соседей.

Ещё один местный житель утверждает, что однажды подросток вскрыл несколько машин в районе. Мотивы несовершеннолетнего были неизвестны, но мужчина сжалился над ним и не стал писать заявление в полицию.

"Вызывали полицию из-за него. Мне замки тоже ломал в машине, наверное, хотел магнитолу забрать. Мы этот конфликт решили с его матерью. Я не стал писать на него заявление. Он у двух машин замки сковырнул. Его с другом соседка увидела и спугнула их", — поделился он.

Мужчина добавил, что мать подростка давно разошлась с его отцом. Сначала родитель приезжал к семье, а затем перестал. Другая соседка дополнила, что позже женщина второй раз вышла замуж и родила ребёнка, а подросток остался проживать с бабушкой. Но в то, что он мог пойти на убийство, женщина не верит.

"Хулиганят, бутылки могут сверху бросить, но так, чтобы убить человека, — это нет", — рассказала соседка.

Нелестно отзываются и о втором 17-летнем подозреваемом. Его семья переехала на улицу Чернышевского весной 2020 года после смерти бабушки. Соседка Елена А. утверждает, что в их семье бывали периоды запоев, нередко в них замечался и сам мальчик. Когда-то давно мать школьника рассказывала, что мальчик избил женщину. Тогда семье пришлось разбираться с правоохранителями.

Отметим, что подростки уже сознались в содеянном. По мнению старшего клинического психолога Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков Депздрава Москвы Ольги Серебровской, тюрьма не сможет их перевоспитать. Она подчеркнула, что эти злоумышленники неспособны испытывать сострадание, сочувствие и эмпатию.

"Это вариант патологии, которая в детстве проявляется такими поведенческими актами, которые взрослые трактуют как шалости и проделки, не понимая, что идёт по нарастающей эта агрессия", — отметила Серебровская.

Она уверена, что исправиться подростки могут только в том случае, если осознают неизбежность наказания. Перевоспитать или переубедить таких людей невозможно, но можно держать под страхом, что им сделают так же плохо.