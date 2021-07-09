Спецпосланник президента США по климату посетит Москву 12–15 июля
В рамках визита состоятся встречи с представителями российского правительства, в ходе которых будут подняты различные вопросы наращивания мировой повестки.
Джон Керри. Фото © ТАСС / AP
Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри посетит Москву 12–15 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента.
"Спецпосланник президента США по климату Джон Керри посетит Москву 12–15 июля, чтобы обсудить с представителями российского правительства различные вопросы наращивания мировой повестки в сфере климата", — отмечается в заявлении.
Ранее Лайф рассказывал, что американский лидер Джо Байден включил две сферы в список для сотрудничества с Россией. При этом, говоря о разногласиях между странами, глава Белого дома заявил, что Вашингтон примет меры в связи с "возможными кибератаками или вмешательством в экономику" США.
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