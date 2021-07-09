Спецпосланник президента США по климату посетит Москву 12–15 июля

"Спецпосланник президента США по климату Джон Керри посетит Москву 12–15 июля, чтобы обсудить с представителями российского правительства различные вопросы наращивания мировой повестки в сфере климата", — отмечается в заявлении.

Ранее Лайф рассказывал, что американский лидер Джо Байден включил две сферы в список для сотрудничества с Россией. При этом, говоря о разногласиях между странами, глава Белого дома заявил, что Вашингтон примет меры в связи с "возможными кибератаками или вмешательством в экономику" США.