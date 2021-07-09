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Спецпосланник президента США по климату посетит Москву 12–15 июля

В рамках визита состоятся встречи с представителями российского правительства, в ходе которых будут подняты различные вопросы наращивания мировой повестки.

9 июля, 00:18
<p>Джон Керри. Фото © ТАСС / AP</p>

Джон Керри. Фото © ТАСС / AP

Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри посетит Москву 12–15 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента.

"Спецпосланник президента США по климату Джон Керри посетит Москву 12–15 июля, чтобы обсудить с представителями российского правительства различные вопросы наращивания мировой повестки в сфере климата", — отмечается в заявлении.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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