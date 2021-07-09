На МКС возобновили поиски места утечки воздуха в российском модуле
Отметим, что утечку обнаружили два месяца назад. Тогда уже начинали искать брешь, однако работы были отложены.
Фото © flickr / Roscosmos
В российском модуле Международной космической станции (МКС) возобновили поиски мест утечки воздуха. Об этом свидетельствуют переговоры космонавтов с Землёй, транслируемые НАСА.
Сообщается, что космонавт Пётр Дубров открыл люк в промежуточную камеру и обследовал различные места с помощью течеискателя. При этом, по его словам, никаких очевидных источников утечки прибор не обнаружил.
Ранее Лайф сообщал, что два месяца назад США и Россия создали рабочую группу для совместного поиска причин утечки воздуха в российском модуле "Звезда" на МКС и путей её устранения. До этого российские космонавты уже заделали две трещины. Однако утечка воздуха всё равно продолжилась.
Комментариев: 0