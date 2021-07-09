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На МКС возобновили поиски места утечки воздуха в российском модуле

Отметим, что утечку обнаружили два месяца назад. Тогда уже начинали искать брешь, однако работы были отложены.

9 июля, 00:33
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Фото © flickr / Roscosmos

В российском модуле Международной космической станции (МКС) возобновили поиски мест утечки воздуха. Об этом свидетельствуют переговоры космонавтов с Землёй, транслируемые НАСА.

Сообщается, что космонавт Пётр Дубров открыл люк в промежуточную камеру и обследовал различные места с помощью течеискателя. При этом, по его словам, никаких очевидных источников утечки прибор не обнаружил.

На ещё одно место утечки воздуха с МКС указали чаинки

На ещё одно место утечки воздуха с МКС указали чаинки

Ранее Лайф сообщал, что два месяца назад США и Россия создали рабочую группу для совместного поиска причин утечки воздуха в российском модуле "Звезда" на МКС и путей её устранения. До этого российские космонавты уже заделали две трещины. Однако утечка воздуха всё равно продолжилась.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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