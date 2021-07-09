Эксперт назвал опасную для кондиционера температуру

Эксперт опроверг мнение россиян, что кондиционеры могут не выдержать аномальной жары. Современные климат-контроллеры рассчитаны на температуру до 43 градусов тепла, поэтому плюс 34 градуса в Москве не помеха для их работы. Об этом рассказал руководитель направления дивизиона "Системы кондиционирования воздуха" ТПХ "Русклимат" Алексей Петров. По его словам, чаще всего системы охлаждения ломаются в течение первого года после установки.

"Причины — заводской брак или некачественный монтаж трубопровода хладагента, который приводит к утечке фреона. Если сам прибор исправен и установлен правильно, то он прослужит 10–20 лет", — уточнил Петров в интервью радио Sputnik.

Однако даже самому дорогому и качественному кондиционеру необходимо регулярное техническое обслуживание, отметил эксперт. Лучше делать его раз в год (весной) либо если прибор внезапно стал хуже охлаждать. Не стоит пытаться исправить всё самостоятельно, лучше прибегнуть к помощи профессионала. Без мастера можно только открыть переднюю панель, снять и почистить сетчатые фильтры.

"Помощь также понадобится, если засорится дренаж, выведенный на улицу, например из-за попадания строительной пыли или других посторонних предметов. На неполадку укажет наличие конденсата — мокрого пятна под кондиционером, хотя такие случаи происходят редко", — объяснил эксперт.