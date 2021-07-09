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Россиян предупредили о возможных новых схемах отъёма жилья

По мнению представителей ведомства, прецедент с продажей пятикомнатной квартиры обанкротившегося екатеринбуржца с молотка может стать почвой для мошеннических схем.

9 июля, 01:32
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Мошенники могут придумать новые схемы отъёма жилья у россиян, взяв за основу так называемое дело Поторочина, когда у гражданина-банкрота забрали единственное дорогое жильё. Такое мнение высказал заместитель министра экономического развития Илья Торосов в беседе с газетой "Известия".

"Надо чётко понимать, что, если мы разрешим кредиторам реализацию единственного жилья должника, мы не сможем исключать случаи мошенничества. По сути, это может привести к возникновению новых схем по отъёму жилья у населения", заявил он.

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Торосов подчеркнул, что в стране существуют различные виды долговых обязательств и способы их подтверждения. К примеру, вместо кредитов может выступить банальная долговая расписка. Если кредитор обратится с ней в суд, этот документ будет признан юридически значимым.

"Долговые расписки можно подделать, можно заставить человека подписать такую расписку под давлением. Просто человек может попасть в трудную жизненную ситуацию и просрочить платёж по кредиту или возврат долга по расписке", — указал замминистра.

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Он считает, что необходимо установить более чёткий норматив по предоставлению жилья на условиях соцнайма. Сейчас в каждом регионе он свой, как правило, даже скромное жильё может попасть под определение "роскошное", которое впоследствии может быть пущено с молотка. С мнением Торосова согласны и другие эксперты. Они уверены, что после этого процесса может начаться массовое выселение россиян из квартир, а законодательные пробелы могут использовать мошенники в преступных целях.

Напомним, что в начале июля у признанного банкротом жителя Екатеринбурга изъяли и продали с торгов единственную квартиру — пятикомнатную площадью 147,3 квадрата. Борьба между банком и должником длилась около трёх лет, его жильё уже продано на торгах. Взамен двухуровневой квартиры должнику предоставили другую, которая в пять раз меньше.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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