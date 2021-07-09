Киев вновь потребовал "честного ответа" о сроках принятия в НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ждёт от НАТО "честного ответа" на вопрос о вступлении в альянс. Об этом он сказал в ходе интервью в Центре восточноевропейских исследований в Вильнюсе. Министр подчеркнул, что страна провела "достаточно" преобразований в сфере обороны, чтобы соответствовать стандартам альянса. Он также отметил, что Незалежная продолжит работу над реформами, и уточнил, что не только из-за требований альянса, но и из "личных" интересов.

"Но взамен нам нужен честный ответ на вопрос "когда?". Мы понимаем, что членство в НАТО — это не дата в календаре, которую можно выделить красным. Но мы сделали достаточно, чтобы заслужить следующий шаг в нашей евроатлантической интеграции", — заключил министр.

Кулеба также заявил, что НАТО прислушивается к России в вопросе членства Киева. Министр посетовал на то, что приходится слышать с одной стороны, что Москва не имеет на это права голоса, и с другой — что нужно к ней прислушиваться.