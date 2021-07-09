При крушении самолёта в Швеции погибло девять человек

На борту летательного аппарата находилось восемь парашютистов и один пилот.

При крушении самолёта недалеко от аэропорта города Эребру в Швеции погибли все девять человек, которые находились на борту летательного аппарата. Об этом сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на полицию.