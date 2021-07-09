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Регион
Опубликовано 9 июля 2021, 03:56

При крушении самолёта в Швеции погибло девять человек

Фото © Twitter / Smriti Sharma

Фото © Twitter / Smriti Sharma

На борту летательного аппарата находилось восемь парашютистов и один пилот.

При крушении самолёта недалеко от аэропорта города Эребру в Швеции погибли все девять человек, которые находились на борту летательного аппарата. Об этом сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на полицию.

Обстоятельства происшествия пока не раскрываются.

Появилось видео с места крушения самолёта в Швеции
Появилось видео с места крушения самолёта в Швеции

Ранее Лайф сообщал, что на борту рухнувшего самолёта находилось восемь парашютистов и один пилот. Летательный аппарат упал вскоре после взлёта.

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Варвара Романова
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