При крушении самолёта в Швеции погибло девять человек
На борту летательного аппарата находилось восемь парашютистов и один пилот.
Фото © Twitter / Smriti Sharma
При крушении самолёта недалеко от аэропорта города Эребру в Швеции погибли все девять человек, которые находились на борту летательного аппарата. Об этом сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на полицию.
Обстоятельства происшествия пока не раскрываются.
Ранее Лайф сообщал, что на борту рухнувшего самолёта находилось восемь парашютистов и один пилот. Летательный аппарат упал вскоре после взлёта.
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