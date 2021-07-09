При крушении самолёта в Швеции погибло девять человек
Фото © Twitter / Smriti Sharma
На борту летательного аппарата находилось восемь парашютистов и один пилот.
При крушении самолёта недалеко от аэропорта города Эребру в Швеции погибли все девять человек, которые находились на борту летательного аппарата. Об этом сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на полицию.
Обстоятельства происшествия пока не раскрываются.
Ранее Лайф сообщал, что на борту рухнувшего самолёта находилось восемь парашютистов и один пилот. Летательный аппарат упал вскоре после взлёта.