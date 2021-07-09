СК проверит органы транспортного контроля после крушения Ан-26 на Камчатке
Сейчас следователи работают над установлением фрагментов судна и частей фюзеляжа. Это делается для того, чтобы выяснить, каких деталей не хватает.
Фото © ТАСС / МЧС России
Следователи проведут проверку транспортных контролирующих органов, а также исследуют документы о проверках авиапредприятия и пассажирского Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке. Об этом сообщили ТАСС в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.
"Будут проверяться контролирующие органы на транспорте, затребуются сведения о проверках данного предприятия и конкретно по данному самолёту, были ли какие-то проверки контролирующими органами и к чему они привели, что делалось в превентивных целях", — рассказал собеседник агентства.
На данный момент следователи устанавливают фрагменты судна, части фюзеляжа. Это делается для того, чтобы выяснить, каких деталей пока не хватает, и сделать вывод о том, какие части находятся в море, а какие на суше.
Напомним, борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря. Пока найдены фрагменты тел 19 погибших, опознан только один. Накануне в районе крушения начали работать водолазы.
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