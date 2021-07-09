СК проверит органы транспортного контроля после крушения Ан-26 на Камчатке

Следователи проведут проверку транспортных контролирующих органов, а также исследуют документы о проверках авиапредприятия и пассажирского Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке. Об этом сообщили ТАСС в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Будут проверяться контролирующие органы на транспорте, затребуются сведения о проверках данного предприятия и конкретно по данному самолёту, были ли какие-то проверки контролирующими органами и к чему они привели, что делалось в превентивных целях", — рассказал собеседник агентства.