Врачи назвали продукт, который снижает риск образования тромбов
Употребление этого продукта два-три раза в неделю может продлить жизнь на три с половиной года.
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Снизить риск образования тромбов и продлить себе жизнь можно, если есть морскую рыбу. Об этом рассказали врачи Сергей Агапкин и Михаил Гинзбург.
"Было исследование, которое показало: если человек хотя бы два раза в неделю ест морскую рыбу, это снижает риск инфаркта почти в два раза", — заявил Агапкин в эфире телеканала "Россия-1".
Позитивное воздействие на организм оказывают содержащиеся в рыбе омега-3 жирные кислоты, витамин В, фолиевая кислота, а также витамин E. Именно эти витамины позволяют регулировать холестерин и снижать риск образования тромбов. Так, если два-три раза в неделю есть рыбу, то можно прожить на три с половиной года дольше. При этом употребление мяса с такой же частотой уменьшает вероятную продолжительность жизни на тот же срок.
А ранее диетолог-нутрициолог Анна Белоусова рассказала, какие продукты могут взбодрить. Такое свойство есть у некоторых ягод, фруктов и овощей. Другие же, наоборот, могут успокоить.
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