Врачи назвали продукт, который снижает риск образования тромбов

Снизить риск образования тромбов и продлить себе жизнь можно, если есть морскую рыбу. Об этом рассказали врачи Сергей Агапкин и Михаил Гинзбург.

"Было исследование, которое показало: если человек хотя бы два раза в неделю ест морскую рыбу, это снижает риск инфаркта почти в два раза", — заявил Агапкин в эфире телеканала "Россия-1".

Позитивное воздействие на организм оказывают содержащиеся в рыбе омега-3 жирные кислоты, витамин В, фолиевая кислота, а также витамин E. Именно эти витамины позволяют регулировать холестерин и снижать риск образования тромбов. Так, если два-три раза в неделю есть рыбу, то можно прожить на три с половиной года дольше. При этом употребление мяса с такой же частотой уменьшает вероятную продолжительность жизни на тот же срок.