Pfizer и BioNTech предоставят данные о бустерной дозе вакцины против ковида

Компании Pfizer и BioNTech готовы предоставить на рассмотрение регуляторов США и Евросоюза данные о бустерной дозе вакцины против коронавируса. Согласно совместному заявлению, в ходе продолжающегося испытания этого укола были получены "обнадёживающие данные".

"Мы планируем в ближайшие недели предоставить эти данные в американское Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA)", — говорится в сообщении.

По предварительным данным исследователей, бустерная доза, сделанная через шесть месяцев после второй инъекции вакцины, вызывает иммунный ответ с титрами антител, которые в 5–10 раз выше, чем после двух доз. Эти показатели высокой эффективности касаются всех штаммов коронавируса. Первая партия препарата готова, начало клинических испытаний ожидается в сентябре.