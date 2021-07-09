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Pfizer и BioNTech предоставят данные о бустерной дозе вакцины против ковида

Компании в ближайшее время планируют опубликовать более точные сведения, а также предоставить их FDA, EMA и другим регулирующим органам. Эффективность третьего укола, по их утверждению, выше в разы.

9 июля, 01:44
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Компании Pfizer и BioNTech готовы предоставить на рассмотрение регуляторов США и Евросоюза данные о бустерной дозе вакцины против коронавируса. Согласно совместному заявлению, в ходе продолжающегося испытания этого укола были получены "обнадёживающие данные".

"Мы планируем в ближайшие недели предоставить эти данные в американское Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA)", — говорится в сообщении.

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По предварительным данным исследователей, бустерная доза, сделанная через шесть месяцев после второй инъекции вакцины, вызывает иммунный ответ с титрами антител, которые в 5–10 раз выше, чем после двух доз. Эти показатели высокой эффективности касаются всех штаммов коронавируса. Первая партия препарата готова, начало клинических испытаний ожидается в сентябре.

Ранее Лайф писал, что обнаружена способность нового штамма ковида понижать эффективность вакцин. Под ударом находятся также антитела, вырабатываемые после того, как человек переболел инфекцией.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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