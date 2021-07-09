К убийству президента Гаити причастны экс-военные Колумбии

Бывшие военнослужащие Колумбии могут быть причастны к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом заявил министр национальной обороны республики Диего Молано.

"По предварительной информации, это граждане Колумбии, отставные военные национальной армии", — сказал он в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в "Твиттере".

Молано отметил, что к властям Колумбии обратился Интерпол с официальным запросом о предполагаемых ответственных за убийство Моиза. Он подчеркнул, что республика окажет немедленное содействие расследованию.