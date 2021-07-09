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К убийству президента Гаити причастны экс-военные Колумбии

Власти страны уже распорядились оказать немедленное содействие расследованию преступления.

9 июля, 02:08
<p>Жовенель Моиз. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/adagamov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Рустем Адагамов</a></p>

Жовенель Моиз. Фото © Twitter / Рустем Адагамов

Бывшие военнослужащие Колумбии могут быть причастны к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом заявил министр национальной обороны республики Диего Молано.

"По предварительной информации, это граждане Колумбии, отставные военные национальной армии", — сказал он в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в "Твиттере".

Службу безопасности убитого президента Гаити подозревают в бездействии

Службу безопасности убитого президента Гаити подозревают в бездействии

Молано отметил, что к властям Колумбии обратился Интерпол с официальным запросом о предполагаемых ответственных за убийство Моиза. Он подчеркнул, что республика окажет немедленное содействие расследованию.

Ранее Лайф сообщал, что власти Гаити раскрыли количество наёмников, входивших в отряд убийц президента Моиза. Группа состояла из 26 человек. Напомним, президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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