В Забайкальском крае ввели масштабные ограничения из-за ковида

Масштабные ограничения для бизнеса и жителей объявлены в Забайкальском крае из-за высокой заболеваемости коронавирусом. С 9 июля по 6 августа приостановлены все культурные, спортивные и другие мероприятия, их можно проводить только дистанционно. Об этом сообщается на официальном портале региона.

"До 6 августа ограничена работа дискотек, танцплощадок, ночных клубов, детских игровых комнат, досуговых заведений. Исключение — кинотеатры, театры, филармонии, дома культуры, библиотеки, музеи при условии заполняемости до 50% от единой пропускной способности", — говорится в сообщении.

Так, кафе и ресторанам запрещено принимать посетителей с 21:00 до 06:00, а торговым центрам и рынкам — работать при наполняемости больше одного человека на четыре квадратных метра. Различные организации из сферы красоты и бытовых услуг могут обслуживать людей при условии заполняемости до 50% от пропускной способности. К ним отнесены также бани, химчистки и массажные кабинеты.

Кроме того, беременных женщин и людей старше 65 лет обязаны перевести на удалёнку или предоставить им оплачиваемые отпуска. Требуется также обеспечить измерение температуры тела работникам. Работодатели должны отстранять от нахождения на рабочем месте сотрудников с повышенной температурой и признаками острых респираторных инфекций, а все собрания и планёрки проводить дистанционно.

Заболеваемость в регионе начала расти с середины июня. Последнюю неделю врачи регистрируют более 300 случаев заражения ежедневно. Всего зафиксировано почти 50 тысяч случаев. Вылечено 45 189 человек, 957 пациентов умерли, 201 находится в тяжёлом состоянии, 87 подключены к аппаратам ИВЛ.