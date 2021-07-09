Сомелье рассказал, как правильно хранить алкоголь в квартире

Правила хранения алкоголя в квартире зависят от вида напитков, а также срока их годности. Об этом рассказал сомелье Сергей Смолин в беседе с РИА "Недвижимость".

Он отметил, что для крепкого алкоголя некоторыми правилами можно пренебречь. Смолин подчёркивает, что такие напитки перенесут долгие годы хранения в обычном шкафу или буфете — они никак не отразятся на его выдержке. При этом не следует держать бутылки в горизонтальном положении, так как спирт разрушительно влияет на состояние пробки, что может привести к скорому утрачиванию вкусовых качеств алкоголя.

Отдельное внимание Смолин уделил хранению вин, потому что обеспечить для этого правильные условия в квартире достаточно непросто. Сомелье утверждает, что резкие колебания температуры для напитка губительны.

"Если нет погреба, то наиболее адекватная альтернатива — винный шкаф, то есть специальный винный холодильник. Это удовольствие недешёвое, но хранить вино в обычном холодильнике категорически не рекомендуется. Если, конечно, это не бутылка, которую вы совершенно точно выпьете в ближайшие дни", — отметил эксперт.

При этом открытые бутылки лучше не хранить. Рекомендуется использовать вакуумную пробку, которая позволит выкачать из бутылки кислород или перелить остатки в тщательно вымытую бутылку ёмкостью ровно на остаток. Однако надолго срок хранения всё равно увеличить не удастся. Сомелье отметил, что таким образом вино можно хранить не более недели. Он подчеркнул: чем меньше вино контактирует с кислородом — тем лучше.