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Сомелье рассказал, как правильно хранить алкоголь в квартире

Для разных напитков необходимы разные условия. И крепкий алкоголь в этом вопросе менее привередлив.

9 июля, 03:15
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Правила хранения алкоголя в квартире зависят от вида напитков, а также срока их годности. Об этом рассказал сомелье Сергей Смолин в беседе с РИА "Недвижимость".

Он отметил, что для крепкого алкоголя некоторыми правилами можно пренебречь. Смолин подчёркивает, что такие напитки перенесут долгие годы хранения в обычном шкафу или буфете — они никак не отразятся на его выдержке. При этом не следует держать бутылки в горизонтальном положении, так как спирт разрушительно влияет на состояние пробки, что может привести к скорому утрачиванию вкусовых качеств алкоголя.

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Отдельное внимание Смолин уделил хранению вин, потому что обеспечить для этого правильные условия в квартире достаточно непросто. Сомелье утверждает, что резкие колебания температуры для напитка губительны.

"Если нет погреба, то наиболее адекватная альтернатива — винный шкаф, то есть специальный винный холодильник. Это удовольствие недешёвое, но хранить вино в обычном холодильнике категорически не рекомендуется. Если, конечно, это не бутылка, которую вы совершенно точно выпьете в ближайшие дни", — отметил эксперт.

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При этом открытые бутылки лучше не хранить. Рекомендуется использовать вакуумную пробку, которая позволит выкачать из бутылки кислород или перелить остатки в тщательно вымытую бутылку ёмкостью ровно на остаток. Однако надолго срок хранения всё равно увеличить не удастся. Сомелье отметил, что таким образом вино можно хранить не более недели. Он подчеркнул: чем меньше вино контактирует с кислородом — тем лучше.

А раньше нарколог и сомелье рассказали, какие спиртные напитки не стоит употреблять. Самым полезным, по мнению экспертов, является натуральное вино.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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