Российские туристы могут получить визу в аэропорту в Египте

Россияне смогут оформить египетскую визу по прилёте в страну, прямо в аэропорту. Об этом заявил советник египетского посольства в Москве Ахмад Абд-Элмуиз.

"Тому, кто едет на курорт, можно получить визу в аэропорту", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Отмечается, что посольство и консульство страны в РФ принимают россиян, но из-за пандемии на приём нужно записываться заранее на сайте дипмиссии. Абд-Элмуиз заверил, что Египет сможет предоставить любое количество виз.

В связи с пандемией коронавируса для пересечения границы введены дополнительные правила. Так, путешественник должен предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Сделать его можно за 72 часа до прилёта либо в аэропорту Египта. В последнем случае придётся просидеть несколько часов на карантине. Однако эти нормы не распространяются на тех, кто прошёл полный курс вакцинации "Спутником V" и может подтвердить это с помощью сертификата.