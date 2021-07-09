Российские туристы могут получить визу в аэропорту в Египте
Кроме того, путешественникам, которые сделали прививку от коронавируса "Спутником V", не требуется предоставлять отрицательный ПЦР-тест.
Фото © Pexels
Россияне смогут оформить египетскую визу по прилёте в страну, прямо в аэропорту. Об этом заявил советник египетского посольства в Москве Ахмад Абд-Элмуиз.
"Тому, кто едет на курорт, можно получить визу в аэропорту", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
"Что значит "откажутся"?: Турагенты не ждут оттока отдыхающих на российских курортах после открытия Египта
Отмечается, что посольство и консульство страны в РФ принимают россиян, но из-за пандемии на приём нужно записываться заранее на сайте дипмиссии. Абд-Элмуиз заверил, что Египет сможет предоставить любое количество виз.
В связи с пандемией коронавируса для пересечения границы введены дополнительные правила. Так, путешественник должен предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Сделать его можно за 72 часа до прилёта либо в аэропорту Египта. В последнем случае придётся просидеть несколько часов на карантине. Однако эти нормы не распространяются на тех, кто прошёл полный курс вакцинации "Спутником V" и может подтвердить это с помощью сертификата.
Напомним, что президент России Владимир Путин отменил указ о запрете чартерных полётов на курорты Египта. Также по инициативе главы государства отменена рекомендация не продавать туры в популярные у российских туристов города африканской страны, такие как Хургада и Шарм-эль-Шейх.
Комментариев: 0